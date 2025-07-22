BEN

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 22 – 22 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Mais pas que … C’est aussi un artiste, des techniciens, un metteur en scène, des mails de la prod, des spectateurs, des rires, des émotions, des sonneries de téléphone cheloues, de l’impro, de la TVA sur la billeterie, bref c’est MAGIQUE.



Alors viens voir, mon nouveau bébé spectacle et sois gentil avec lui, il est nouveau dans ce monde.



BEN .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

L’événement BEN Troyes a été mis à jour le 2025-08-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne