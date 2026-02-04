Exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine, vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes

Exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine, vers 450 avant notre ère 12 – 14 juin Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube

dans la limite de la jauge des salles d’exposition

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00

En 2014-2015, l’équipe de l’Inrap,

conduite par Bastien Dubuis, a mis

au jour, à Lavau, une nécropole

qui a perduré de la fin de l’âge

du Bronze au temps des Tricasses

gallo-romains. Elle y a découvert

une tombe princière inviolée

des environs de 450 avant notre

ère, riche de près de deux-cents

pièces formant un exceptionnel

mobilier funéraire : céramique

grecque, chaudron de bronze

parmi les plus grands du monde

antique, vaisselle étrusque,

ustensiles d’argent et d’or, bijoux

d’or, char à deux roues…

Pour la première fois, l’ensemble

des objets de la tombe princière,

est présenté au public un peu plus

de 10 ans après leur découverte.

À travers ce fil directeur qu’est

le défunt et sa tombe et plus

largement le site de Lavau,

l’exposition illustre la démarche

de l’archéologie contemporaine

qui tente de reconstituer une

histoire oubliée, en mobilisant

tout l’éventail des sciences du

patrimoine capable de « lire » un

monde sans écriture. Elle parvient

ainsi à restituer les funérailles

grandioses d’un souverain disparu,

reposant dans un monument

architecturalement hors normes,

mobilisant un public sans doute

nombreux et bénéficiant d’un

traitement particulier du corps,

sans doute « embaumé ».

Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy place Saint Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est

En 2014-2015, l’équipe de l’Inrap,

©Carole Bell