Exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine, vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes
Exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine, vers 450 avant notre ère, Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy, Troyes vendredi 12 juin 2026.
Exposition Lavau, un prince celte en bord de Seine, vers 450 avant notre ère 12 – 14 juin Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy Aube
dans la limite de la jauge des salles d’exposition
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T10:00:00+02:00 – 2026-06-12T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
En 2014-2015, l’équipe de l’Inrap,
conduite par Bastien Dubuis, a mis
au jour, à Lavau, une nécropole
qui a perduré de la fin de l’âge
du Bronze au temps des Tricasses
gallo-romains. Elle y a découvert
une tombe princière inviolée
des environs de 450 avant notre
ère, riche de près de deux-cents
pièces formant un exceptionnel
mobilier funéraire : céramique
grecque, chaudron de bronze
parmi les plus grands du monde
antique, vaisselle étrusque,
ustensiles d’argent et d’or, bijoux
d’or, char à deux roues…
Pour la première fois, l’ensemble
des objets de la tombe princière,
est présenté au public un peu plus
de 10 ans après leur découverte.
À travers ce fil directeur qu’est
le défunt et sa tombe et plus
largement le site de Lavau,
l’exposition illustre la démarche
de l’archéologie contemporaine
qui tente de reconstituer une
histoire oubliée, en mobilisant
tout l’éventail des sciences du
patrimoine capable de « lire » un
monde sans écriture. Elle parvient
ainsi à restituer les funérailles
grandioses d’un souverain disparu,
reposant dans un monument
architecturalement hors normes,
mobilisant un public sans doute
nombreux et bénéficiant d’un
traitement particulier du corps,
sans doute « embaumé ».
Musée d’Art moderne – collections nationales Pierre et Denise Lévy place Saint Pierre, 10000 Troyes Troyes 10000 Aube Grand Est
En 2014-2015, l’équipe de l’Inrap,
©Carole Bell
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