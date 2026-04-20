Rencontrez un expert digital pour votre entreprise avec Perspectives Numériques 10 Troyes
Rencontrez un expert digital pour votre entreprise avec Perspectives Numériques 10 Troyes mercredi 6 mai 2026.
Troyes
Rencontrez un expert digital pour votre entreprise avec Perspectives Numériques 10
Le Rucher Créatif Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 11:00:00
Date(s) :
2026-05-06
Rencontrez un expert digital pour votre entreprise !
Vous avez des questions sur la transformation numérique ou les outils digitaux adaptés à vos besoins professionnels ? Perspectives vous propose un rendez-vous individuel avec un expert digital au Rucher Créatif !
Profitez de cette opportunité pour poser vos questions, échanger des idées et obtenir des conseils sur mesure pour développer votre activité.
Que vous soyez une petite entreprise, un indépendant ou une structure plus importante, ces échanges sont conçus pour répondre à vos enjeux spécifiques. .
Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69 contact@le-rucher-creatif.org
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English :
L’événement Rencontrez un expert digital pour votre entreprise avec Perspectives Numériques 10 Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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