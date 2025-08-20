Guillaume Fosko Troyes

Guillaume Fosko Troyes jeudi 23 avril 2026.

Guillaume Fosko

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 23 – 23 – 50 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Dans un stand-up aussi introspectif qu’efficace, Fosko explore avec humour et sincérité les complexités de la famille moderne.

Son couple, ses enfants, ses parents… Vous plongez avec lui dans les hauts et les bas d’une famille qui pourrait clairement être la vôtre. Un regard frais, authentique et bourré d’auto-dérision.



Le Saviez-vous ?

Stand-upper résident du Paname Art Café & Café Oscar Vu à la TV sur Canal+, France2 & NRJ12

Chroniqueur radio

Vidéos cumulant des millions de vues sur les réseaux. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Guillaume Fosko Troyes a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme Troyes la Champagne