Troyes

Marie Iturralde

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Tarif : 18 – 18 – 18 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 20:30:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Avec une mère professeur des écoles qui ne comprend pas qu’être humoriste est un métier et un père infirmier en psychiatrie qui se prend pour son manager. Marie s’en sort plutôt bien. Souvent décrite comme quelqu’un de pas aimable, elle se confie sur ses angoisses au quotidien et nous fait part de ses anecdotes les plus improbables. Marie nous livre un humour sincère et authentique. .

Le Troyes Fois Plus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 contact@letroyesfoisplus.fr

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English :

L’événement Marie Iturralde Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne