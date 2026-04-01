Troyes

Nico Morelli Piano Solo

Les Petits Crus Troyes Aube

Tarif : – – Eur

18

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 21:00:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

Cette figure majeure du jazz européen nous propose un solo intimiste autour de son nouvel album, concert d’une élégance rare, où se mêlent lyrisme méditerranéen, héritage classique et improvisations lumineuses. 18 .

Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com

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English :

L’événement Nico Morelli Piano Solo Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne