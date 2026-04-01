Nico Morelli Piano Solo Troyes
Nico Morelli Piano Solo Troyes jeudi 30 avril 2026.
Troyes
Nico Morelli Piano Solo
Les Petits Crus Troyes Aube
Tarif : – – Eur
18
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 21:00:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
Cette figure majeure du jazz européen nous propose un solo intimiste autour de son nouvel album, concert d’une élégance rare, où se mêlent lyrisme méditerranéen, héritage classique et improvisations lumineuses. 18 .
Les Petits Crus Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 46 47 13 troyes@lespetitscrus.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Nico Morelli Piano Solo Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
À voir aussi à Troyes (Aube)
- Mathieu Madenian Troyes 30 avril 2026
- MARIE ITURRALDE LE TROYES FOIS PLUS Troyes 30 avril 2026
- Exposition Corpus à Passages Troyes 30 avril 2026
- Marie Iturralde Troyes 30 avril 2026
- Mai à Vélo 2026, ASCE 10, Troyes 1 mai 2026