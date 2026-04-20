Troyes

Exposition Corpus à Passages

Centre d’art contemporain d’intérêt national (CACIN) Passages Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 14:00:00

fin : 2026-05-16 18:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Cette exposition rassemble 24 œuvres issues des collections du FRAC Champagne-Ardenne, sélectionnées par des élèves de CM2 des écoles Diderot et Jean Jaurès, ainsi que des élèves de 6ème des collèges Beurnonville et Pierre et François Pithou.



Depuis septembre 2025, ces élèves ont exploré l’univers de l’art contemporain et les différents métiers qui le composent. À partir de la thématique du corps, ils et elles ont conçu cette exposition de A à Z.



Accompagné·e·s par l’artiste Juliette Mock à travers des ateliers de pratique artistique, ce projet les a plongé·e·s dans un véritable processus de création et de transmission.



Corpus propose ainsi une exploration des représentations du corps, à travers les regards croisés de jeunes visiteur·euse·s devenu·e·s commissaires. .

Centre d’art contemporain d’intérêt national (CACIN) Passages Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 28 27 accueil@cac-passages.com

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English :

L’événement Exposition Corpus à Passages Troyes a été mis à jour le 2026-04-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne