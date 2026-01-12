Stage Théâtre & Impro Enfants Printemps Troyes (8-12 ans) Par Tricatch Impro Troyes
Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes Aube
Tarif : 35 – 35 – 45 Eur
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-04-20 10:30:00
fin : 2026-04-22 12:00:00
2026-04-20
Vacances de Printemps 2026 à Troyes stage de théâtre et improvisation enfants (8-12 ans). 3 séances ludiques pour développer confiance et imagination
Stage d’improvisation pour enfants (8-12 ans)
Offrez à votre enfant un stage d’improvisation théâtrale unique à Troyes pendant les vacances de Printemps 2026.
Au programme jeux ludiques, créativité, confiance en soi et esprit d’équipe, dans une ambiance conviviale.
Places limitées à 12 participants, avec un tarif progressif pour les premiers inscrits.
Pendant trois matinées, les enfants découvrent l’univers de l’improvisation théâtrale à travers des jeux ludiques, accessibles et créatifs.
Objectif libérer l’imagination, développer la confiance en soi et apprendre à s’exprimer devant les autres… tout en s’amusant !
Programme
> Jeux de groupe et d’écoute
> Exercices pour stimuler la créativité
> Improvisations courtes et adaptées à l’âge
> Travail sur l’expression corporelle et la prise de parole
Aucun niveau requis il suffit d’avoir envie de jouer et de partager un moment convivial avec d’autres enfants.
Ils en parlent
Mon fils a repris confiance en lui, il ose enfin parler devant la classe ! Sophie, maman d’Antoine
Ma fille a adoré, elle en redemande. Elle a découvert qu’elle pouvait inventer des histoires incroyables avec les autres. Karim, papa de Lina
Une activité à la fois ludique et éducative, qui développe l’imagination. Bravo ! Claire, enseignante
Tarifs progressifs
Tarif réduit profitez d’un tarif réduit pour les premières inscriptions
Tarif normal ensuite, prix standard dans la limite des places disponibles
Inscriptions obligatoires places limitées à 12 participants .
Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes 10000 Aube Grand Est +33 6 24 50 69 37 tricatchimpro@gmail.com
