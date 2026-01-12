Stage Théâtre & Impro Enfants Printemps Troyes (8-12 ans) Par Tricatch Impro Troyes

Stage Théâtre & Impro Enfants Printemps Troyes (8-12 ans) Par Tricatch Impro

Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes Aube

Tarif : 35 – 35 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-20 10:30:00

fin : 2026-04-22 12:00:00

Date(s) :

2026-04-20

Vacances de Printemps 2026 à Troyes stage de théâtre et improvisation enfants (8-12 ans). 3 séances ludiques pour développer confiance et imagination



Stage d’improvisation pour enfants (8-12 ans)

Offrez à votre enfant un stage d’improvisation théâtrale unique à Troyes pendant les vacances de Printemps 2026.

Au programme jeux ludiques, créativité, confiance en soi et esprit d’équipe, dans une ambiance conviviale.

Places limitées à 12 participants, avec un tarif progressif pour les premiers inscrits.



Pendant trois matinées, les enfants découvrent l’univers de l’improvisation théâtrale à travers des jeux ludiques, accessibles et créatifs.

Objectif libérer l’imagination, développer la confiance en soi et apprendre à s’exprimer devant les autres… tout en s’amusant !



Programme

> Jeux de groupe et d’écoute

> Exercices pour stimuler la créativité

> Improvisations courtes et adaptées à l’âge

> Travail sur l’expression corporelle et la prise de parole



Aucun niveau requis il suffit d’avoir envie de jouer et de partager un moment convivial avec d’autres enfants.



Ils en parlent

Mon fils a repris confiance en lui, il ose enfin parler devant la classe ! Sophie, maman d’Antoine

Ma fille a adoré, elle en redemande. Elle a découvert qu’elle pouvait inventer des histoires incroyables avec les autres. Karim, papa de Lina

Une activité à la fois ludique et éducative, qui développe l’imagination. Bravo ! Claire, enseignante



Tarifs progressifs

Tarif réduit profitez d’un tarif réduit pour les premières inscriptions

Tarif normal ensuite, prix standard dans la limite des places disponibles



Inscriptions obligatoires places limitées à 12 participants .

Maison des Activités associatives Robert-Schuman Troyes 10000 Aube Grand Est

