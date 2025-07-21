Mon Jour de chance Troyes

Mon Jour de chance

Théâtre de Champagne Troyes Aube

Début : 2026-04-18 20:00:00

Que feriez-vous si vous pouviez revenir en arrière et modifier le cours de votre vie ?



Sébastien passe un week-end avec des amis d’enfance. Ils se souviennent qu’à l’époque, ils laissaient le sort décider pour eux et prenaient toutes leurs décisions en jouant au dé. Sébastien se rappelle précisément d’un soir où il a fait un quatre.

Si seulement il avait fait un six, sa vie aurait été bien plus belle. Il en est convaincu.

Et si le destin lui donnait l’occasion de rejouer ?



Une pièce de Patrick HAUDECOEUR et Gérard SIBLEYRAS

Mise en scène José PAUL

Assistant à la mise en scène Guillaume RUBEAUD

Avec Guillaume DE TONQUÉDEC, Loïc LEGENDRE, Lysiane MEIS, Jean FRANCO, Caroline MAILLARD



2 Nominations aux Molières 2025

Meilleure comédie

Meilleur comédien Guillaume DE TONQUÉDEC .

Théâtre de Champagne Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 40 15 55

