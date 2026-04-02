Au fil de l’Aube Troyes Aube

Au fil de l’Aube

Au fil de l’Aube 10000 Troyes Aube Grand Est

Durée : Distance : 171900.0 Tarif :

Une superbe randonnée dans la fabuleuse Forêt d’Othe qui nous mène jusque sur les terres icaunaises. Réservée au cyclotouriste confirmé, cette randonnée vous offre également un dénivelé de 1850 m, ce qui n’est pas à la portée de tous. Pour les amoureux cyclo-reporters, de nombreuses photos sont à faire; églises, lavoirs, sites, etc. Cette randonnée est permanente, donc à effectuer quand on le souhaite, et si possible, par très beau temps.

Distances: 100 ou 165 km Dénivelé 1850 m

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A superb ride through the fabulous Forêt d’Othe, which takes us all the way to the icaunaise region. Reserved for the experienced cyclotourist, this ride also offers an altitude difference of 1850 m, which is not for everyone. For cyclo-reporters in love, there are plenty of photos to be taken: churches, wash-houses, sites, etc. This is a permanent tour, so it can be done whenever you like, and in fine weather if possible.

Distances: 100 or 165 km ? Difference in altitude: 1850 m

Deutsch :

Eine herrliche Tour durch den fabelhaften Forêt d’Othe, die uns bis in die Ländereien von Icaine führt. Diese Tour ist nur für erfahrene Radfahrer geeignet und bietet einen Höhenunterschied von 1850 m, was nicht jedermanns Sache ist. Radsportbegeisterte können zahlreiche Fotos von Kirchen, Waschhäusern, Sehenswürdigkeiten usw. machen. Diese Tour ist eine Dauertour und kann daher jederzeit und möglichst bei schönem Wetter durchgeführt werden.

Entfernungen: 100 oder 165 km ? Höhenunterschied: 1850 m

Italiano :

Un giro superbo attraverso la favolosa Forêt d’Othe, che vi porterà fino alla regione icaunaise. Riservato a ciclisti esperti, questo percorso presenta anche un dislivello di 1850 m, non adatto a tutti. Per i cicloreporter, ci sono molte foto da scattare, tra cui chiese, lavatoi e altri siti. Si tratta di un tour permanente, quindi si può fare quando si vuole, possibilmente con il bel tempo.

Distanza: 100 o 165 km? Dislivello: 1850 m

Español :

Un magnífico paseo por la fabulosa Forêt d’Othe, que le llevará hasta la región icaunaise. Reservado a ciclistas experimentados, este recorrido también tiene un desnivel de 1850 m, que no es para todo el mundo. Para los ciclo-reporteros, hay mucho que fotografiar, incluidas iglesias, lavaderos y otros lugares. Se trata de un recorrido permanente, por lo que puede hacerlo cuando quiera, y con buen tiempo si es posible.

Distancia: 100 o 165 km ? Desnivel: 1850 m

Cet itinéraire a été mise à jour le 2013-03-11 par Aube en Champagne Attractivité