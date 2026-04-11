Troyes

Dîner dans le noir …

L’Illustré Troyes Aube

Tarif : 49 – 49 – 49 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 19:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Dîner dans le noir…

Le seul dîner où regarder son assiette ne sert à rien !



Au programme

> Menu surprise

> Sens en éveil

> Et fous rires garantis !

Une partie des fonds sera reversée au Comité Handisport de l’Aube.



Réservation obligatoire (places limitées),

Vous pouvez vous inscrire directement via le QR code sur l’affiche ou en ligne. .

L’Illustré Troyes 10000 Aube Grand Est contact@rotary-troyes-coeur-du-bouchon.org

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English :

L’événement Dîner dans le noir … Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne