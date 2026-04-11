Dîner dans le noir … Troyes
Dîner dans le noir … Troyes jeudi 23 avril 2026.
Troyes
Dîner dans le noir …
L’Illustré Troyes Aube
Tarif : 49 – 49 – 49 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 19:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Dîner dans le noir…
Le seul dîner où regarder son assiette ne sert à rien !
Au programme
> Menu surprise
> Sens en éveil
> Et fous rires garantis !
Une partie des fonds sera reversée au Comité Handisport de l’Aube.
Réservation obligatoire (places limitées),
Vous pouvez vous inscrire directement via le QR code sur l’affiche ou en ligne. .
L’Illustré Troyes 10000 Aube Grand Est contact@rotary-troyes-coeur-du-bouchon.org
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English :
L’événement Dîner dans le noir … Troyes a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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