Conférence publique Notre-Dame-des-Trévois Troyes

Conférence publique Notre-Dame-des-Trévois

Société académique de l’Aube salle des séances Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-04 15:00:00

fin : 2026-02-04 17:00:00

Date(s) :

2026-02-04

Pour ce premier rendez-vous de l’année, la Société académique recevra Bernard Lion, responsable du service Patrimoine et Histoire de l’église N-D des Trévois, à Troyes. Il évoquera les thèmes Pourquoi une église aux Trévois ; la mise en place du comité d’édification ; le choix de l’architecte, Dom Paul Bellot et le style dombellotiste ; la construction et l’aménagement intérieur et l’érection de N-D des Trévois en paroisse en 1938.



Bernard Lion sera accompagné de Claude Dumay qui parlera des mosaïques de Carl Mauméjean. L’église de Notre-Dame-des-Trévois a été construite de décembre 1931 à juin 1934 dans le quartier Jules Guesde, sous la direction de Dom Paul BELLOT, moine et architecte. Quelles sont les raisons qui ont motivé le souhait de construire une église dans ce lieu ? C’est un véritable voyage à travers l’histoire et la vie du quartier dans les années 30 que nous propose le conférencier. Nous suivrons ensuite la mise en place du comité d’édification et le choix de l’architecte, dont la biographie simplifiée nous permettra de comprendre son style si particulier, qui sera par la suite qualifié de dombellotiste . La construction proprement dite sera abordée à l’aide de plans et de photos de l’époque concernant le gros œuvre. Le second œuvre, qui concerne en particulier l’intérieur de l’église, sera décrit à l’aide de photos actuelles, tant pour les détails de l’architecture que pour expliquer les décors et chefs-d’œuvre intérieurs.



Rendez-vous ce mercredi 4 février, à 15 heures, en la salle des séances de la Société académique de l’Aube. Pavillon Audiffred du musée des Beaux-Arts et d’Archéologie de Troyes. Accès par le jardin du musée rue de la Cité.



Entrée libre et gratuite. .

Société académique de l’Aube salle des séances Troyes 10000 Aube Grand Est societeacademiqueaube@gmail.com

English :

