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Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes

Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes

Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes mercredi 6 mai 2026.

Adresse : Le Rucher Créatif

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : mercredi 6 mai 2026

Fin : mercredi 6 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Troyes

Permanence Conseil en gestion d’entreprise

Le Rucher Créatif Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-06 09:00:00
fin : 2026-05-06 11:00:00

Date(s) :
2026-05-06

Vous avez des questions ? Le cabinet Numéral vous propose un rendez-vous individuel avec un expert au Rucher Créatif !
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Le Rucher Créatif Troyes 10000 Aube Grand Est +33 7 80 34 87 69  contact@le-rucher-creatif.org

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English :

L’événement Permanence Conseil en gestion d’entreprise Troyes a été mis à jour le 2026-04-10 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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