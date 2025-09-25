Coups de Théâtre Troyes
Coups de Théâtre Troyes jeudi 11 juin 2026.
Coups de Théâtre
Chapelle Argence Troyes Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-11 19:00:00
fin : 2026-06-11
Date(s) :
2026-06-11
Après les plus jeunes, c’est au tour des élèves du Cycle 1 de monter sur scène.
>> Avec les classes et ateliers de théâtre de Stéphanie Melet et Camille Bernaudat. .
Chapelle Argence Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 42 20 80 conservatoire@ville-troyes.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Coups de Théâtre Troyes a été mis à jour le 2025-09-25 par Office de Tourisme Troyes la Champagne