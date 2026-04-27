Vide-greniers des Chartreux Troyes
Vide-greniers des Chartreux Troyes samedi 13 juin 2026.
Troyes
Vide-greniers des Chartreux
Place Romain Rolland Troyes Aube
Tarif : 2 – 2 – 2 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 06:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00
Date(s) :
2026-06-13
.
Place Romain Rolland Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 83 29 37 contact@rdnq.fr
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English :
L’événement Vide-greniers des Chartreux Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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