Troyes

Vide-greniers des Chartreux

Place Romain Rolland Troyes Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 06:00:00

fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :

2026-06-13

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Place Romain Rolland Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 83 29 37 contact@rdnq.fr

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English :

L’événement Vide-greniers des Chartreux Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne