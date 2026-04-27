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Vide-greniers des Chartreux Troyes

Vide-greniers des Chartreux Troyes

Vide-greniers des Chartreux Troyes samedi 13 juin 2026.

Adresse : Place Romain Rolland

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : samedi 13 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 06:00:00

Tarif : 2 2 2 Tarif de base plein tarif

Troyes

Vide-greniers des Chartreux

Place Romain Rolland Troyes Aube

Tarif : 2 – 2 – 2 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 06:00:00
fin : 2026-06-13 17:00:00

Date(s) :
2026-06-13

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Place Romain Rolland Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 83 29 37  contact@rdnq.fr

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English :

L’événement Vide-greniers des Chartreux Troyes a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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