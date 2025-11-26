Berger Story

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 39 – 39 – 46 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.



Avec plusieurs centaines de choristes sur scène, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots

d’amour… et bien d’autres.



Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live.



Avec des musiciens live sur scène et la participation exceptionnelle d’un soliste de renommée nationale, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.



En tournée dans toute la France pour une trentaine de dates, ce spectacle unique promet de toucher toutes les générations.



Réservez dès maintenant et laissez-vous emporter par la magie Berger, version Spectacul’Art ! .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Berger Story Troyes a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme Troyes la Champagne