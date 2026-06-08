Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes
Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes mercredi 19 août 2026.
Troyes
Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain)
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube
Tarif : 5 – 5 – 12 Eur
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00
Date(s) :
2026-08-19
Des splendides verrières classées de la cathédrale aux étonnants vitraux de la basilique St Urbain, vous allez en prendre plein les yeux !
Réservation conseillée (nombre de places limité) .
RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70
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English :
L’événement Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne
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