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Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes mercredi 19 août 2026.

Adresse : RDV à Troyes La Champagne Tourisme

Ville : 10000 Troyes

Département : Aube

Début : mercredi 19 août 2026

Fin : mercredi 19 août 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 5 5 12 Tarif de base plein tarif

Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain)

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 15:00:00
fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :
2026-08-19

Des splendides verrières classées de la cathédrale aux étonnants vitraux de la basilique St Urbain, vous allez en prendre plein les yeux !

Réservation conseillée (nombre de places limité)   .

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70 

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L’événement Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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