Troyes

Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain)

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes Aube

Tarif : 5 – 5 – 12 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 15:00:00

fin : 2026-08-19 16:30:00

Date(s) :

2026-08-19

Des splendides verrières classées de la cathédrale aux étonnants vitraux de la basilique St Urbain, vous allez en prendre plein les yeux !



Réservation conseillée (nombre de places limité) .

RDV à Troyes La Champagne Tourisme Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Flânerie Les chefs d’œuvre du vitrail (Cathédrale St-Pierre et St-Paul & Basilique Saint-Urbain) Troyes a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de Tourisme Troyes la Champagne