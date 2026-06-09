Troyes

Flânerie Le jardin médiéval de Rachi

RDV devant Troyes Champagne Métropole (place Robert Galley) Troyes Aube

Tarif : 10 – 10 – 10 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 10:00:00

fin : 2026-09-06 11:30:00

Date(s) :

2026-09-06

Grâce aux commentaires de Rachi dans le Talmud et la Bible, vous plongerez dans l’environnement naturel de l’époque médiévale pour comprendre les coutumes et traditions du judaïsme en lien fort avec la nature et l’environnement. .

RDV devant Troyes Champagne Métropole (place Robert Galley) Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 62 70

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English :

L’événement Flânerie Le jardin médiéval de Rachi Troyes a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme Troyes la Champagne