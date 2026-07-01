Informations pratiques

Melay

ADP3P VISITE DE MELAY

RDV devant l’église Melay Haute-Marne

Tarif : 2 – 2 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Tout public

Chapelle Notre-Dame du Bon Secours, route de Blondefontaine Beaux vitraux restaurés et beau panorama. Promenade à pied dans le village maisons bourgeoises et vigneronnes, fontaines, château et imposante mairie .Visite de l’église début XIIIe: bel ensemble statuaire en bois doré restauré, st Nicolas classé, chemin de croix peint sur toile, bâtons de procession. Village au passé viticole et industriel, Collation offerte par la municipalité. .

RDV devant l’église Melay 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr

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English :

L’événement ADP3P VISITE DE MELAY Melay a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne du Pays de Langres