ADP3P VISITE DE MELAY Melay
vendredi 31 juillet 2026 · Melay
Informations pratiques
Melay
ADP3P VISITE DE MELAY
RDV devant l’église Melay Haute-Marne
Tarif : 2 – 2 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Tout public
Chapelle Notre-Dame du Bon Secours, route de Blondefontaine Beaux vitraux restaurés et beau panorama. Promenade à pied dans le village maisons bourgeoises et vigneronnes, fontaines, château et imposante mairie .Visite de l’église début XIIIe: bel ensemble statuaire en bois doré restauré, st Nicolas classé, chemin de croix peint sur toile, bâtons de procession. Village au passé viticole et industriel, Collation offerte par la municipalité. .
RDV devant l’église Melay 52400 Haute-Marne Grand Est +33 6 79 05 93 18 dominique.grandjean@yahoo.fr
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English :
L’événement ADP3P VISITE DE MELAY Melay a été mis à jour le 2026-06-29 par Antenne du Pays de Langres
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