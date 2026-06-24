Fête des 14 et 15 août Le Bourg Melay

Informations pratiques

Melay

Fête des 14 et 15 août

Le Bourg Dans le village Melay Melay Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 21:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15

Créé en 1995 par Jean-Claude Ducarre, au fil des années, le défilé a vu sa cote de popularité augmenter. Une popularité due à la centaine de figurants qui ont su

mettre en scène avec beaucoup d’ingéniosité et d’humour tous les

thèmes. Une ambiance toujours très chaleureuse et conviviale.

Cette année, le thème retenu est Les décennies Les spectateurs devraient assister à un super spectacle où, sans aucun doute, les nominés seront tous gagnants !

le vendredi 14 août à 21h fin du bal (2h)

le samedi 15 août vide-greniers (dès 8h) fin du bal (2h) .

Le Bourg Dans le village Melay Melay 71340 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 75 03 79 comitedesfetesmelay@gmail.com

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English : Fête des 14 et 15 août

L’événement Fête des 14 et 15 août Melay a été mis à jour le 2026-06-24 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III