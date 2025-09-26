Adrien Brandeis Quartet – Résurgence Le Son de la Terre PARIS 05

Après avoir conquis le public avec ses deux précédents albums « Meetings » (2020) et « Siempre más allá » (2022), qui ont révélé son talent unique de pianiste et compositeur, Adrien Brandeis présente son quatrième album « Résurgence ».

Adrien Brandeis – Piano

Felipe Cabrera – Contrebasse

Arnaud Dolmen – Batterie

Abraham Mansfarroll – Percussions

Des compositions profondes et exigeantes, interprétées avec une expressivité musicale réjouissante pour un feu d’artifices de rythmes.

Le vendredi 06 mars 2026

de 20h00 à 22h00

payant Billetterie : 25 EUR Public jeunes et adultes.

Le Son de la Terre 2 Port de Montebello 75005 Musique live et bistronomie inspirées du monde !PARIS 05