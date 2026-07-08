Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart
mardi 17 novembre 2026 · Théâtre Beheria · Bidart
Informations pratiques
Bidart
Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17
Date(s) :
2026-11-17
Adriene Bergson-Johnson
Cie Itzuli
(Pays-Basque)
Seule en scène en langue basque
Euskarazko bakarrizketa
A partir de 12 ans
Durée 50 min
Rire en basque serait possible selon les chercheurs. Les conférences d’Adriene Bergson-Johnson sont à son image, un aller-retour constant entre communication politique et développement personnel, entre organisations collectives et parcours individuels.
Adriene interroge la société basque dans son ensemble. Elle vient mettre les habitants d’Euskal Herri face à leurs incohérences et à leurs envies. Ne pouvant renier ses origines états-uniennes, Adriene pense chaque conférence comme un spectacle de stand-up, où elle mêle humour et surprises à sa réflexion socio-politique. Un show disruptif qui ne laisse pas indifférent. .
Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59 contact@bidarttourisme.com
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English : Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire
L’événement Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bidart
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