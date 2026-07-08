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Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

mardi 17 novembre 2026 · Théâtre Beheria · Bidart

Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire Théâtre Beheria Bidart

Informations pratiques

Début
mardi 17 novembre 2026
Fin
mardi 17 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Théâtre Beheria
Adresse
9 Chemin des Écoliers
Ville
64210 Bidart
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Bidart

Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 20:00:00
fin : 2026-11-17

Date(s) :
2026-11-17

Adriene Bergson-Johnson
Cie Itzuli
(Pays-Basque)

Seule en scène en langue basque
Euskarazko bakarrizketa
A partir de 12 ans
Durée 50 min

Rire en basque serait possible selon les chercheurs. Les conférences d’Adriene Bergson-Johnson sont à son image, un aller-retour constant entre communication politique et développement personnel, entre organisations collectives et parcours individuels.
Adriene interroge la société basque dans son ensemble. Elle vient mettre les habitants d’Euskal Herri face à leurs incohérences et à leurs envies. Ne pouvant renier ses origines états-uniennes, Adriene pense chaque conférence comme un spectacle de stand-up, où elle mêle humour et surprises à sa réflexion socio-politique. Un show disruptif qui ne laisse pas indifférent.   .

Théâtre Beheria 9 Chemin des Écoliers Bidart 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 54 68 59  contact@bidarttourisme.com

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English : Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire

L’événement Adriene Bergson-Johnson Festival Bidart en Rire Bidart a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Bidart

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