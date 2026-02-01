Affaire Piano

Chaque mois, les professeurs de piano du conservatoire Charles Munch réunissent leurs élèves retrouvent pour une scène uniquement dédiée au piano !

Une occasion de découvrir le répertoire si varié du piano grâce aux talentueux élèves du conservatoire !

Le rendez-vous mensuel des classes de piano du Conservatoire Charles Munch !

Le lundi 23 février 2026

de 12h00 à 13h00

Le mercredi 15 avril 2026

de 20h00 à 21h00

Le mardi 24 mars 2026

de 20h00 à 21h00

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 21h00

gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles

Tout public.

+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460# https://www.facebook.com/profile.php?id=61584536687460#



