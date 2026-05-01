Affaire Piano
Affaire Piano samedi 23 mai 2026.
Concert des classes de piano à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch, coordonné par Antoine Didry-Demarle
Une occasion de découvrir nos talents !
Rendez-vous mensuel des classes de piano du Conservatoire Charles Munch.
Le samedi 23 mai 2026
de 12h00 à 13h30
gratuit
Placement libre dans la limite des places disponibles.
Public enfants, jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T13:30:00+02:00
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr