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Affaire Piano

Affaire Piano

Affaire Piano samedi 23 mai 2026.

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : <p>Placement libre dans la limite des places disponibles.</p>

Concert des classes de piano à l’auditorium du Conservatoire Charles Munch, coordonné par Antoine Didry-Demarle

Une occasion de découvrir nos talents !

Rendez-vous mensuel des classes de piano du Conservatoire Charles Munch.
Le samedi 23 mai 2026
de 12h00 à 13h30
gratuit

Placement libre dans la limite des places disponibles.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-23T15:00:00+02:00
fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-23T12:00:00+02:00_2026-05-23T13:30:00+02:00

 
+33147008607 conservatoire11@paris.fr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/14Z9QopRt5Z/?mibextid=wwXIfr


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