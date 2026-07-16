Affects – La Boîte à sel, Colonnes, Blanquefort

Informations pratiques

Affects – La Boîte à sel 28 et 29 janvier 2027 Colonnes Gironde

de 12 à 21€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-28T20:30:00+01:00 – 2027-01-28T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-29T20:30:00+01:00 – 2027-01-29T22:00:00+01:00

Toucher du doigt ses émotions

Et si vous vous retrouviez face à vos émotions, littéralement ? C’est ce qui arrive à la protagoniste d’Affects qui, un jour, recrache une boulette de colère refoulée… De cette expérience, elle tire une méthode digne des manuels de développement personnels les plus convaincants. D’extériorisations émotionnelles en démonstrations, elle convoque au plateau tout le petit peuple de ses émois, curieuses bestioles, bruyantes, imparfaites, envahissantes… mais si attachantes ! Fidèle à son langage créatif mettant en scène des « objets sonores techno-bricolés », la compagnie La Boîte à sel continue de croiser recherche, robotique, arts sonores et marionnettes, pour élargir nos espaces de réflexion et d’imagination. Libérateur et salutaire.

Prédominance du texte sur la scénographie. Spectacle visuel.

Colonnes 4 rue du Docteur Castéra Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 95 49 00 http://carrecolonne.fr http://facebook.com/carrecolonnes/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.carrecolonnes.fr/programme/spectacle/affects.htm »}] Lieu culturel majeur de la métropole Bordelaise, la Scène nationale Carré-Colonnes propose une programmation curieuse et touche-à-tout avec des spectacles couvre tout le spectre large des arts de la scène et encourage mixité, innovation et découverte. Un savant équilibre entre artistes renommés et projets plus confidentiels sur le plan médiatique (mais non moins excitants).

Depuis 2009, Carré-Colonnes se situe dans les centres villes de Saint-Médard-en-Jalles et de Blanquefort avec la fusion de deux établissements emblématiques de la communauté urbaine de Bordeaux : le Carré des Jalles (Saint-Médard-en-Jalles) et les Colonnes (Blanquefort). Cette union a permis de faire vivre intensément un projet culturel mutualisé, qui rayonne sur l’Aquitaine, et même au-delà, grâce au travail de mise en réseau très appuyé de l’équipe qui s’étend sur l’international. TRAM C arrêt Frankton / BUS Lianes 6 arrêt Mairie Station / VCUB Mairie de Blanquefort / VOITURE / Rocade sortie 6 direction Blanquefort centre-ville

Et si vous vous retrouviez face à vos émotions, littéralement ? C’est ce qui arrive à la protagoniste d’Affects qui, un jour, recrache une boulette de colère refoulée…

Frédéric Desmesure