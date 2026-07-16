Atelier herboristerie : se préparer à l’hiver, Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription, Blanquefort
samedi 3 octobre 2026 · Blanquefort - point de départ communiqué par l'association à l'inscription · Blanquefort
Informations pratiques
Atelier herboristerie : se préparer à l’hiver Samedi 3 octobre, 14h00 Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Gironde
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Découverte des plantes médicinales toniques et stimulantes du système immuniataire, utiles pour nous aider à passer un hiver serein, ainsi que ainsi que des plantes à utiliser en cas de maladie hivernale bégnine (ex : rhume), création d’une infusion médicinales de saison ou d’une alcoolature de plantes
Blanquefort – point de départ communiqué par l’association à l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « mp@mondedesens.fr »}]
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Monde de sens
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