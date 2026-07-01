Traces et indices de présence des animaux., Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription, Blanquefort
mercredi 4 novembre 2026 · Blanquefort - lieu communiqué lors de l'inscription · Blanquefort
Informations pratiques
Traces et indices de présence des animaux. Mercredi 4 novembre, 14h00 Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription gironde
sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00
Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00
Partons à la recherche des traces et indices de présences des animaux qui fréquantent Majolan et ses alentours
Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lavacherie@ville-blanquefort.fr »}]
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JB MENGES, Bordeaux Métropole
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