Traces et indices de présence des animaux., Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription, Blanquefort

Informations pratiques

Traces et indices de présence des animaux. Mercredi 4 novembre, 14h00 Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription gironde

sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00

Fin : 2026-11-04T14:00:00+01:00 – 2026-11-04T16:00:00+01:00

Partons à la recherche des traces et indices de présences des animaux qui fréquantent Majolan et ses alentours

Blanquefort – lieu communiqué lors de l’inscription Blanquefort Blanquefort 33290 gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « lavacherie@ville-blanquefort.fr »}]

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JB MENGES, Bordeaux Métropole