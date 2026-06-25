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Affût au chamois À partir de 8 ans Durlinsdorf

Affût au chamois À partir de 8 ans Durlinsdorf vendredi 17 juillet 2026.

Adresse
D473
Ville
68480 Durlinsdorf
Département
Haut-Rhin
Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Tarif

Durlinsdorf

Affût au chamois À partir de 8 ans

D473 Durlinsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 20:30:00

Date(s) :
2026-07-17

Prêtons une oreille attentive à l’atmosphère nocturne, en quête de ce grâcieux bovidé.
Le chamois est de retour dans le Jura alsacien ! Venue tout droit de Suisse, la petite population sundgauvienne s’est bien installée sur le territoire. Suivez un animateur au cours d’une balade à l’écoute de l’ambiance de la nuit et à la recherche de ce discret voisin nocturne…

Inscription obligatoire. À partir de 8 ans. 20 places.
Rendez-vous au parking de l’oratoire au bord de la D473 à la sortie de Durlinsdorf, direction Koestlach.   .

D473 Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50  contact@maison-nature-sundgau.org

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English :

Let’s listen closely to the nighttime sounds, searching for this graceful bovine.

L’événement Affût au chamois À partir de 8 ans Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau