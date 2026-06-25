Affût au chamois À partir de 8 ans Durlinsdorf
Affût au chamois À partir de 8 ans Durlinsdorf vendredi 17 juillet 2026.
Durlinsdorf
Affût au chamois À partir de 8 ans
D473 Durlinsdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-17 20:30:00
Date(s) :
2026-07-17
Prêtons une oreille attentive à l’atmosphère nocturne, en quête de ce grâcieux bovidé.
Le chamois est de retour dans le Jura alsacien ! Venue tout droit de Suisse, la petite population sundgauvienne s’est bien installée sur le territoire. Suivez un animateur au cours d’une balade à l’écoute de l’ambiance de la nuit et à la recherche de ce discret voisin nocturne…
Inscription obligatoire. À partir de 8 ans. 20 places.
Rendez-vous au parking de l’oratoire au bord de la D473 à la sortie de Durlinsdorf, direction Koestlach. .
D473 Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 08 07 50 contact@maison-nature-sundgau.org
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English :
Let’s listen closely to the nighttime sounds, searching for this graceful bovine.
L’événement Affût au chamois À partir de 8 ans Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme du Sundgau