Informations pratiques

Durlinsdorf

Storkafascht Messe en plein air et soirée tartes flambées

1B rue de Dannemarie Durlinsdorf Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Messe en plein air avec bénédiction des Gleckhampfalas, et soirée tartes flambées, animée par TIP TOP

Rendez-vous les 15 et 16 août pour un week-end festif et convivial !

Au programme de ce samedi

17h30 Messe en plein air à la chapelle avec bénédiction des Gleckhampfalas (à l’entrée du vallage en venant de Moernach)

dès 19h Soirée tartes flambées à la grange animée par Tip Top .

1B rue de Dannemarie Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 40 45 06

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English :

Outdoor Mass with the blessing of the Gleckhampfalas, followed by a tartes flambées evening hosted by TIP TOP

L’événement Storkafascht Messe en plein air et soirée tartes flambées Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau