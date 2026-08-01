Storkafascht Messe en plein air et soirée tartes flambées Durlinsdorf
samedi 15 août 2026 · Durlinsdorf
Informations pratiques
Durlinsdorf
Storkafascht Messe en plein air et soirée tartes flambées
1B rue de Dannemarie Durlinsdorf Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Messe en plein air avec bénédiction des Gleckhampfalas, et soirée tartes flambées, animée par TIP TOP
Rendez-vous les 15 et 16 août pour un week-end festif et convivial !
Au programme de ce samedi
17h30 Messe en plein air à la chapelle avec bénédiction des Gleckhampfalas (à l’entrée du vallage en venant de Moernach)
dès 19h Soirée tartes flambées à la grange animée par Tip Top .
1B rue de Dannemarie Durlinsdorf 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 06 40 45 06
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English :
Outdoor Mass with the blessing of the Gleckhampfalas, followed by a tartes flambées evening hosted by TIP TOP
L’événement Storkafascht Messe en plein air et soirée tartes flambées Durlinsdorf a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme du Sundgau
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