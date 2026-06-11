AFIN 2027 Saint-Laurent-du-Var
samedi 24 octobre 2026 · Saint-Laurent-du-Var
Informations pratiques
Saint-Laurent-du-Var
AFIN 2027
40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24
fin : 2026-10-28
Date(s) :
2026-10-24
La 19° conférence internationale sur les avancées de l’Internet du futur (AFIN 2027) explore l’architecture et les capacités futures de l’Internet
.
40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : AFIN 2027
The Nineteenth International Conference on Advances in Future Internet (AFIN 2027) explores the future architecture and capabilities of the internet, covering named data networking, information-centric networking, internet of everything, quantum internet, and next-generation internet governance frameworks.
L’événement AFIN 2027 Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur