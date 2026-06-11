Informations pratiques

Saint-Laurent-du-Var

AFIN 2027

40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var Alpes-Maritimes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-24

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-24

La 19° conférence internationale sur les avancées de l’Internet du futur (AFIN 2027) explore l’architecture et les capacités futures de l’Internet

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40 Avenue de Verdun Saint-Laurent-du-Var 06700 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English : AFIN 2027

The Nineteenth International Conference on Advances in Future Internet (AFIN 2027) explores the future architecture and capabilities of the internet, covering named data networking, information-centric networking, internet of everything, quantum internet, and next-generation internet governance frameworks.

L’événement AFIN 2027 Saint-Laurent-du-Var a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de Tourisme Métropolitain Nice Côte d’Azur