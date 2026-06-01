Africa’Nay Projection de courts métrages d’animation sur l’Afrique Espace culturel du Pays de Nay Nay
Africa’Nay Projection de courts métrages d’animation sur l’Afrique Espace culturel du Pays de Nay Nay vendredi 26 juin 2026.
Nay
Africa’Nay Projection de courts métrages d’animation sur l’Afrique
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26 18:30:00
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Une sélection de courts métrages d’animation à visionner en famille, suivis d’échanges et d’un cocktail bissap !
En famille dès 4 ans Durée 45min .
Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr
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English : Africa’Nay Projection de courts métrages d’animation sur l’Afrique
L’événement Africa’Nay Projection de courts métrages d’animation sur l’Afrique Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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