Représentations Théâtrales Salle Petit Boy Nay

Nay

Représentations Théâtrales

Salle Petit Boy Chemin des Coteaux Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 20:00:00

fin : 2026-06-20 22:00:00

Date(s) :

2026-06-19

PIECE DE THEATRE Les Figurants, de Delphine de Vigan

Au cinéma ou dans les séries, les figurants sont toujours flous, de dos ; ils ne font que passer. À la fois invisibles et indispensables, ils font partie de l’image, de sa fabrication, de son réalisme, mais doivent se fondre dans le décor. Avoir l’air vrai sans se faire remarquer. En transposant le plateau de cinéma sur une scène de théâtre, Delphine de Vigan leur offre le premier plan, le premier rôle, le devant de la scène. Cécile, Orso, Bruno, Joyce et Nora se rencontrent sur un tournage. Ils sont plus ou moins dirigés par une assistante totalement débordée. Peu à peu, les rôles s’inversent…

Delphine de Vigan est romancière. Les figurants est sa première pièce de théâtre. .

Salle Petit Boy Chemin des Coteaux Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 90 75 43 CONTACT@AMATEURSDART.COM

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English : Représentations Théâtrales

L’événement Représentations Théâtrales Nay a été mis à jour le 2026-05-01 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay