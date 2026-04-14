En scène avec l’école de musique Espace Culturel Nay

Nay

En scène avec l’école de musique

Espace Culturel 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 15:30:00

fin : 2026-05-29 16:30:00

Date(s) :

2026-05-29

15h30-16h30 découverte d’instruments

Envie de faire vibrer vos oreilles (et peut-être vos doigts) ? L’École de Musiques du Pays de Nay vous invite à découvrir et tester en live la batterie, la basse ou la guitare électrique, accompagné(e) d’un professeur passionné David Bono.

17h30-18h30 concert pop-rock

Depuis 2021, l’Ecole de Musique du Pays de Nay propose une classe de Musiques Actuelles Amplifiées. Le groupe intègre des musiciens et musiciennes de tous âges qui travaillent un répertoire de chansons pop rock. Cette année, les titres choisis mettent à l’honneur notamment Louise Attaque, Matmatah, Téléphone, les Pixies, Niagara, les Talking Heads, The Offsprings, Alanis Morissette, Les Cranberries ou encore les Doors. .

Espace Culturel 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : En scène avec l’école de musique

L’événement En scène avec l’école de musique Nay a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay