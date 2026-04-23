LES CASETAS DE NAY Place de la République Nay
LES CASETAS DE NAY Place de la République Nay mercredi 13 mai 2026.
Nay
LES CASETAS DE NAY
Place de la République PLACE DE LA MAIRIE Nay Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-13
Montage de chapiteaux festifs réunissant plusieurs restaurateurs sur la place de la Mairie avec en animations des concerts et bals. .
Place de la République PLACE DE LA MAIRIE Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 70 76 association.nay.la.dynamique@gmail.com
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English : LES CASETAS DE NAY
L’événement LES CASETAS DE NAY Nay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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