LES CASETAS DE NAY Place de la République Nay

Nay

LES CASETAS DE NAY

Place de la République PLACE DE LA MAIRIE Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-13

Montage de chapiteaux festifs réunissant plusieurs restaurateurs sur la place de la Mairie avec en animations des concerts et bals. .

Place de la République PLACE DE LA MAIRIE Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 70 76 association.nay.la.dynamique@gmail.com

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English : LES CASETAS DE NAY

L’événement LES CASETAS DE NAY Nay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay