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LES CASETAS DE NAY Place de la République Nay

LES CASETAS DE NAY Place de la République Nay

LES CASETAS DE NAY Place de la République Nay mercredi 13 mai 2026.

Lieu : Place de la République

Adresse : PLACE DE LA MAIRIE

Ville : 64800 Nay

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 13 mai 2026

Fin : dimanche 17 mai 2026

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Nay

LES CASETAS DE NAY

Place de la République PLACE DE LA MAIRIE Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-13
fin : 2026-05-17

Date(s) :
2026-05-13

Montage de chapiteaux festifs réunissant plusieurs restaurateurs sur la place de la Mairie avec en animations des concerts et bals.   .

Place de la République PLACE DE LA MAIRIE Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 14 70 76  association.nay.la.dynamique@gmail.com

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English : LES CASETAS DE NAY

L’événement LES CASETAS DE NAY Nay a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

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