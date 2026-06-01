Africa’Nay Séance d’écoute musicale les îles de l’Afrique orientale Espace culturel du Pays de Nay Nay samedi 27 juin 2026.

Nay

Africa’Nay Séance d’écoute musicale les îles de l’Afrique orientale

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Une invitation à découvrir les paysages sonores des îles africaines situées dans l’océan Indien La Réunion, Madagascar, les Comores, etc. Entre traditions et métissages, cette séance vous fera voyager au rythme du maloya, du séga, des chants traditionnels et des influences multiples qui racontent l’histoire et l’identité de ces îles.

Tout public Durée 45min .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Africa’Nay Séance d’écoute musicale les îles de l’Afrique orientale

L’événement Africa’Nay Séance d’écoute musicale les îles de l’Afrique orientale Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay