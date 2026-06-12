Africa’Nay Tournoi d’Awalé Espace culturel du Pays de Nay Nay mercredi 24 juin 2026.

Nay

Africa’Nay Tournoi d’Awalé

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:00:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Déjà présent en Égypte et aujourd’hui répandu dans toute l’Afrique, l’Awalé est un jeu aux règles très simples mais dont les stratégies permettent de développer les capacités cognitives.

Enfants dès 6 ans Ados Adultes .

Espace culturel du Pays de Nay 28 Place du Marcadieu Nay 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 92 93 73 culture@paysdenay.fr

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English : Africa’Nay Tournoi d’Awalé

L’événement Africa’Nay Tournoi d’Awalé Nay a été mis à jour le 2026-06-08 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay