Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

After beach au space club

38 rue de la cour Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Chaque jeudi c’est l’after beach au Ed Club, bar open air et ambiance sunset. Détente, jeux et DJ set électro sont au rendez-vous. .

38 rue de la cour Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 92 08 51

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement After beach au space club Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme