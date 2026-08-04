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AGENDA · Pléneuf-Val-André

After beach au space club Pléneuf-Val-André

jeudi 6 août 2026 · Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
38 rue de la cour
Ville
22370 Pléneuf-Val-André
Département
Côtes-d'Armor
Tarif

Pléneuf-Val-André

After beach au space club

38 rue de la cour Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20

Chaque jeudi c’est l’after beach au Ed Club, bar open air et ambiance sunset. Détente, jeux et DJ set électro sont au rendez-vous.   .

38 rue de la cour Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 92 08 51 

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English :

L’événement After beach au space club Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme

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