AGENDA · Pléneuf-Val-André
After beach au space club Pléneuf-Val-André
jeudi 6 août 2026 · Pléneuf-Val-André
Informations pratiques
Pléneuf-Val-André
After beach au space club
38 rue de la cour Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 18:00:00
fin : 2026-08-13 00:00:00
Date(s) :
2026-08-06 2026-08-13 2026-08-20
Chaque jeudi c’est l’after beach au Ed Club, bar open air et ambiance sunset. Détente, jeux et DJ set électro sont au rendez-vous. .
38 rue de la cour Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 49 92 08 51
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English :
L’événement After beach au space club Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-30 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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