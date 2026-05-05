Balade Historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André Office de Tourisme Pléneuf-Val-André
Balade Historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André Office de Tourisme Pléneuf-Val-André mardi 4 août 2026.
Pléneuf-Val-André
Balade Historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André
Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-04 17:00:00
fin : 2026-08-04 19:00:00
Date(s) :
2026-08-04
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, la station balnéaire de Pléneuf-Val-André a été occupée. De par sa positon stratégique et ses grandes plages, la commune a fait partie intégrante du grand Mur de l’Atlantique. À l’aide de documents découvrez comment la station a été défendue à cette époque… avec une ambiance sonore qui vous transportera dans les années 39-45.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme ou sur notre billetterie en ligne. .
Office de Tourisme 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 63 05 06
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L’événement Balade Historique Le Mur de l’Atlantique à Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-05-05 par Pléneuf-Val-André Tourisme
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