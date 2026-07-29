Concert Jukebox Heroes Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André

Informations pratiques

Pléneuf-Val-André

Concert Jukebox Heroes

Rue Winston Churchill Digue promenade Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-03 21:00:00

fin : 2026-08-03 22:30:00

Date(s) :

2026-08-03

Emmené par la voix puissante d’Hélène et les solos tranchants de Yayo, Jukebox Heroes partage sur scène son amour pour les plus grands hymnes des années 70 et 80.

De Queen à Led Zeppelin, d’AC/DC à Foreigner, ce quintet normand propose un show 100% live et généreux. Habitués des scènes nationales, ils mettent un point d’honneur à créer une complicité réelle avec le public. Jukebox Heroes, c’est simplement cinq musiciens qui vibrent au son des légendes du rock et qui vous invitent à partager cette énergie avec eux, jusqu’à la dernière note.

Rendez-vous à La Rotonde pour profiter du concert ! .

Rue Winston Churchill Digue promenade Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 72 85 06

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English :

L’événement Concert Jukebox Heroes Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2026-07-24 par Pléneuf-Val-André Tourisme