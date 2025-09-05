After firowa Artolsheim

5 rue Napoléon Artolsheim Bas-Rhin

Début : Vendredi 2025-09-05 18:00:00

2025-09-05

Pour bien commencer le week end ou terminer la semaine. Ambiance musicale et petite restauration.

5 rue Napoléon Artolsheim 67390 Bas-Rhin Grand Est +33 6 80 65 76 97

English :

A great way to start the weekend or end the week. Musical atmosphere and snacks.

German :

Um das Wochenende gut zu beginnen oder die Woche ausklingen zu lassen. Musikalische Atmosphäre und kleine Snacks.

Italiano :

Un ottimo modo per iniziare il weekend o concludere la settimana. Atmosfera musicale e spuntini.

Espanol :

Una forma estupenda de empezar el fin de semana o terminar la semana. Ambiente musical y aperitivos.

