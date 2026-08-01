Informations pratiques

Frontignan

AFTER WEDDING PARTY

8 Rue des Joncs Frontignan Hérault

Tarif : 19.9 – 19.9 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-27

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-27

AFTER WEDDING PARTY — Une soirée 100 % féminine à Frontignan

Et si votre robe de mariée sortait enfin de sa housse ?

Le temps d’une soirée, Le Barnier à Frontignan accueille une première édition placée sous le signe de la fête, de la convivialité et de la créativité.

Que vous soyez mariée, célibataire, divorcée, témoin ou simplement en quête d’une soirée originale entre amies, le dress code est simple

Votre robe de mariée

Ou une tenue entièrement blanche

Au programme de cette soirée 100 % féminine

– Karaoké

– DJ set

– Photobooth

– Bar à paillettes

– Guidance énergétique

– Village de créatrices locales

– Animations, cadeaux et surprises

Sur place, vous pourrez également profiter d’un espace bar et restauration avec cocktails et planches à partager.

Une soirée imaginée comme une véritable parenthèse festive l’occasion de ressortir une robe oubliée, de se retrouver entre amies, de faire de nouvelles rencontres et, surtout, de profiter pleinement de l’instant.

Réservation obligatoire places limitées.

Billetterie accessible via le lien de réservation. .

8 Rue des Joncs Frontignan 34110 Hérault Occitanie

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English :

L’événement AFTER WEDDING PARTY Frontignan a été mis à jour le 2026-08-10 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau