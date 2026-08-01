Informations pratiques

Frontignan

SPECTACLE MUSICAL NOTRE DAME DE PARIS

Plan du Bassin Frontignan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-27

Date(s) :

2026-08-26

L’association 100 000 Étoiles présente le spectacle musical Notre-Dame de Paris les mercredi 26 et jeudi 27 août 2026 à 19h30, Salle de l’Aire à Frontignan la Peyrade. Une des comédies musicales les plus emblématiques du répertoire français — deux soirées exceptionnelles à ne pas manquer cet été sur le bassin de Thau.

Notre-Dame de Paris — une comédie musicale légendaire

Notre-Dame de Paris est l’une des comédies musicales françaises les plus célèbres — créée en 1998, avec une musique de Richard Cocciante et des paroles de Luc Plamondon, elle a conquis des millions de spectateurs dans le monde entier. Inspirée du chef-d’œuvre de Victor Hugo, elle met en scène Quasimodo, Esmeralda, Frollo et Phœbus dans la cathédrale gothique de Paris — une œuvre intemporelle, portée par des chansons devenues des classiques.

L’association 100 000 Étoiles — spectacles vivants à Frontignan

L’association 100 000 Étoiles propose régulièrement des spectacles de qualité dans les salles de Frontignan la Peyrade, rendant accessibles au plus grand nombre des créations lyriques, musicales et dramatiques. .

Plan du Bassin Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 64 82 48 06 les100000etoiles@free.fr

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English :

The 100,000 %C9toiles Association presents the musical *Notre-Dame de Paris* on Wednesday, August 26, and Thursday, August 27, 2026, at 7:30 p.m., at the Salle de l’Aire in Frontignan-la-Peyrade. One of the most iconic musicals in the French repertoire—two exceptional evenings not to be missed this summer on the Thau Basin.

L’événement SPECTACLE MUSICAL NOTRE DAME DE PARIS Frontignan a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau