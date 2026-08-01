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SPECTACLE MUSICAL NOTRE DAME DE PARIS Frontignan

mercredi 26 août 2026 · Frontignan

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
jeudi 27 août 2026
Adresse
Plan du Bassin
Ville
34110 Frontignan
Département
Hérault
Tarif
10 10 10

Frontignan

SPECTACLE MUSICAL NOTRE DAME DE PARIS

Plan du Bassin Frontignan Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-27

Date(s) :
2026-08-26

L’association 100 000 Étoiles présente le spectacle musical Notre-Dame de Paris les mercredi 26 et jeudi 27 août 2026 à 19h30, Salle de l’Aire à Frontignan la Peyrade. Une des comédies musicales les plus emblématiques du répertoire français — deux soirées exceptionnelles à ne pas manquer cet été sur le bassin de Thau.
Notre-Dame de Paris — une comédie musicale légendaire

Notre-Dame de Paris est l’une des comédies musicales françaises les plus célèbres — créée en 1998, avec une musique de Richard Cocciante et des paroles de Luc Plamondon, elle a conquis des millions de spectateurs dans le monde entier. Inspirée du chef-d’œuvre de Victor Hugo, elle met en scène Quasimodo, Esmeralda, Frollo et Phœbus dans la cathédrale gothique de Paris — une œuvre intemporelle, portée par des chansons devenues des classiques.

L’association 100 000 Étoiles — spectacles vivants à Frontignan

L’association 100 000 Étoiles propose régulièrement des spectacles de qualité dans les salles de Frontignan la Peyrade, rendant accessibles au plus grand nombre des créations lyriques, musicales et dramatiques.   .

Plan du Bassin Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 64 82 48 06  les100000etoiles@free.fr

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English :

The 100,000 %C9toiles Association presents the musical *Notre-Dame de Paris* on Wednesday, August 26, and Thursday, August 27, 2026, at 7:30 p.m., at the Salle de l’Aire in Frontignan-la-Peyrade. One of the most iconic musicals in the French repertoire—two exceptional evenings not to be missed this summer on the Thau Basin.

L’événement SPECTACLE MUSICAL NOTRE DAME DE PARIS Frontignan a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau

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