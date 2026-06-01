After Work, au Château de Diusse Château de Diusse Diusse
After Work, au Château de Diusse Château de Diusse Diusse jeudi 18 juin 2026.
Diusse
After Work, au Château de Diusse
Château de Diusse 2 Chemin de Parabere Diusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00
Date(s) :
2026-06-18
Le Château de Diusse vous ouvre ses portes ! Venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse, simple et vraie. Entre amis, en famille, entre collègues ou juste avec votre bonne humeur — on s’occupe du reste !
Au programme bar à vins et cocktails du Château à déguster, animation musicale et de quoi grignoter avec les producteurs locaux. Sur inscription. .
Château de Diusse 2 Chemin de Parabere Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 00 52 info@chateaudediusse.fr
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English : After Work, au Château de Diusse
L’événement After Work, au Château de Diusse Diusse a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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