After Work, au Château de Diusse Château de Diusse Diusse

Diusse

After Work, au Château de Diusse

Château de Diusse 2 Chemin de Parabere Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 18:00:00

fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :

2026-06-18

Le Château de Diusse vous ouvre ses portes ! Venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse, simple et vraie. Entre amis, en famille, entre collègues ou juste avec votre bonne humeur — on s’occupe du reste !

Au programme bar à vins et cocktails du Château à déguster, animation musicale et de quoi grignoter avec les producteurs locaux. Sur inscription. .

Château de Diusse 2 Chemin de Parabere Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 00 52 info@chateaudediusse.fr

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English : After Work, au Château de Diusse

L’événement After Work, au Château de Diusse Diusse a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran