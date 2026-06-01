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After Work, au Château de Diusse Château de Diusse Diusse

After Work, au Château de Diusse Château de Diusse Diusse

After Work, au Château de Diusse Château de Diusse Diusse jeudi 18 juin 2026.

Lieu : Château de Diusse

Adresse : 2 Chemin de Parabere

Ville : 64330 Diusse

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Diusse

After Work, au Château de Diusse

Château de Diusse 2 Chemin de Parabere Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 18:00:00
fin : 2026-06-18 21:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Le Château de Diusse vous ouvre ses portes ! Venez partager un moment convivial dans une ambiance chaleureuse, simple et vraie. Entre amis, en famille, entre collègues ou juste avec votre bonne humeur — on s’occupe du reste !
Au programme bar à vins et cocktails du Château à déguster, animation musicale et de quoi grignoter avec les producteurs locaux. Sur inscription.   .

Château de Diusse 2 Chemin de Parabere Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 00 52  info@chateaudediusse.fr

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English : After Work, au Château de Diusse

L’événement After Work, au Château de Diusse Diusse a été mis à jour le 2026-06-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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