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Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse

Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse

Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse dimanche 7 juin 2026.

Adresse : 13 Chemin Départemental 13

Ville : 64330 Diusse

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Diusse

Vide-grenier, Chez les Boulettes

13 Chemin Départemental 13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Envie d’un moment sympa en plein air ?
Vide-grenier chez les Boulettes dans un cadre champêtre. Entre stands, détente et venez chiner dans une ambiance convivial ! Buvette et restauration sur place toute la journée.
Parking à proximité.   .

13 Chemin Départemental 13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52  lesboulettes64@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-04-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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