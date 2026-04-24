Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse
Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse dimanche 7 juin 2026.
Diusse
Vide-grenier, Chez les Boulettes
13 Chemin Départemental 13 Diusse Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 17:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Envie d’un moment sympa en plein air ?
Vide-grenier chez les Boulettes dans un cadre champêtre. Entre stands, détente et venez chiner dans une ambiance convivial ! Buvette et restauration sur place toute la journée.
Parking à proximité. .
13 Chemin Départemental 13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com
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English :
L’événement Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-04-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran