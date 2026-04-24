Diusse

Vide-grenier, Chez les Boulettes

13 Chemin Départemental 13 Diusse Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Envie d’un moment sympa en plein air ?

Vide-grenier chez les Boulettes dans un cadre champêtre. Entre stands, détente et venez chiner dans une ambiance convivial ! Buvette et restauration sur place toute la journée.

Parking à proximité. .

13 Chemin Départemental 13 Diusse 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 04 04 52 lesboulettes64@gmail.com

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English :

L’événement Vide-grenier, Chez les Boulettes Diusse a été mis à jour le 2026-04-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran