Baldenheim

After Work

3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00

fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :

2026-06-12

Afterwork champêtre avec animation musicale par un DJ et tartes flambées. Planchettes paysannes sur réservation

Afterwork champêtre sous chapiteau près de la salle des fêtes.

Planchettes paysannes à 14 € uniquement sur réservation au 06 81 25 55 56 avant le 5 juin 2026.

Tartes flambées et buvette tout au long de la soirée.

Soirée animée par un DJ. 0 .

3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 25 55 56

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English :

Country afterwork with DJ music and tartes flambées. Country-style platters on reservation

L’événement After Work Baldenheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme