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After Work Baldenheim

After Work Baldenheim vendredi 12 juin 2026.

Adresse : 3 rue du Château

Ville : 67600 Baldenheim

Département : Bas-Rhin

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : samedi 13 juin 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : 0

Baldenheim

After Work

3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:59:00

Date(s) :
2026-06-12

Afterwork champêtre avec animation musicale par un DJ et tartes flambées. Planchettes paysannes sur réservation
Afterwork champêtre sous chapiteau près de la salle des fêtes.

Planchettes paysannes à 14 € uniquement sur réservation au 06 81 25 55 56 avant le 5 juin 2026.

Tartes flambées et buvette tout au long de la soirée.

Soirée animée par un DJ. 0  .

3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 25 55 56 

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English :

Country afterwork with DJ music and tartes flambées. Country-style platters on reservation

L’événement After Work Baldenheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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