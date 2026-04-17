After Work Baldenheim
After Work Baldenheim vendredi 12 juin 2026.
Baldenheim
After Work
3 rue du Château Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 18:00:00
fin : 2026-06-12 23:59:00
Date(s) :
2026-06-12
Afterwork champêtre avec animation musicale par un DJ et tartes flambées. Planchettes paysannes sur réservation
Afterwork champêtre sous chapiteau près de la salle des fêtes.
Planchettes paysannes à 14 € uniquement sur réservation au 06 81 25 55 56 avant le 5 juin 2026.
Tartes flambées et buvette tout au long de la soirée.
Soirée animée par un DJ. 0 .
3 rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 81 25 55 56
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English :
Country afterwork with DJ music and tartes flambées. Country-style platters on reservation
L’événement After Work Baldenheim a été mis à jour le 2026-04-17 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme