Sté de Musique ECHO concert anniversaire 130 ans d’amour de la musique Baldenheim
Sté de Musique ECHO concert anniversaire 130 ans d’amour de la musique Baldenheim samedi 10 janvier 2026.
Sté de Musique ECHO concert anniversaire 130 ans d’amour de la musique
3 Rue du Château Baldenheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-01-10 15:00:00
fin : 2026-01-11 18:30:00
Date(s) :
2026-01-10 2026-01-11
La Société de Musique ECHO de Baldenheim vous invite à fêter 130 ans d’amour de la musique avec un concert en 3 parties
La Société de Musique ECHO de Baldenheim vous invite à fêter 130 ans d’amour de la musique.
Au programme, un concert en 3 parties avec de la musique variée alsacienne, de films, rythmée, classique, variété…Choix de pièces retraçant 130 années de musique.
Buvette et petite restauration sur place sandwichs, saucisses chaudes, pâtisserie. .
3 Rue du Château Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 07 03 88 44 s.grosshans@free.fr
English :
The ECHO Music Society of Baldenheim invites you to celebrate 130 years of love of music with a 3-part concert
L’événement Sté de Musique ECHO concert anniversaire 130 ans d’amour de la musique Baldenheim a été mis à jour le 2025-12-03 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme