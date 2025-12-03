Sté de Musique ECHO concert anniversaire 130 ans d’amour de la musique Baldenheim

Sté de Musique ECHO concert anniversaire 130 ans d’amour de la musique

La Société de Musique ECHO de Baldenheim vous invite à fêter 130 ans d’amour de la musique avec un concert en 3 parties

Au programme, un concert en 3 parties avec de la musique variée alsacienne, de films, rythmée, classique, variété…Choix de pièces retraçant 130 années de musique.

Buvette et petite restauration sur place sandwichs, saucisses chaudes, pâtisserie. .

The ECHO Music Society of Baldenheim invites you to celebrate 130 years of love of music with a 3-part concert

