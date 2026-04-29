Rosheim

After work electro D’Jane

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-06-11 18:30:00

fin : 2026-06-11 21:30:00

Date(s) :

2026-06-11

Une fin de journée rythmée par des sets électro entraînants et une ambiance festive en plein air. De quoi danser, se détendre et profiter entre amis.

Buvette et petite restauration sur place.

DJane prend les commandes pour un afterwork électro placé sous le signe du rythme et de la bonne humeur ! Envie de lâcher prise après le boulot ? Laissez-vous emporter par des sets enflammés, mixés en live dans un cadre convivial en plein air. Que vous veniez pour danser, boire un verre entre amis ou simplement profiter de l’ambiance, la soirée promet d’être inoubliable.

Buvette et petite restauration sur place. .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmail.com

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English :

A festive open-air atmosphere, with a lively electro set at the end of the day. There’s plenty to dance, relax and enjoy with friends.

Refreshments and snacks on site.

L’événement After work electro D’Jane Rosheim a été mis à jour le 2026-04-29 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile