Fête de l’aspérule Rosheim
Fête de l’aspérule Rosheim samedi 15 août 2026.
Rosheim
Fête de l’aspérule
rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-15 10:00:00
fin : 2026-08-15 21:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Une journée florale et gourmande avec dégustation de boissons à base d’aspérule, visite de la roseraie, vente de rosiers et bouquets confectionnés sur place, et démonstration d’écussonnage à 14h30. Restauration sur place toute la journée et tartes flambées dès 17h.
Venez vivre une journée pleine de saveurs et de découvertes, à partir de 10h.
Au programme
– Dégustation de boissons à base d’aspérule.
– Visite de la roseraie pour admirer la beauté des fleurs.
– Vente de rosiers en pots avec conseils d’un rosiériste expert et bouquets de roses confectionnés sur place.
– Démonstration d’écussonnage de rosiers à 14h30.
– Musique d’ambiance pour une atmosphère agréable.
Restauration sur place, sous chapiteau
Échine fumée, frites et crudités ou knacks avec du pain.
À partir de 17h, tartes flambées pour clôturer la soirée. .
rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 46 55 gilbert.eck@rosheim.com
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English :
A floral and gourmet day, with tastings of woodruff-based drinks, a tour of the rose garden, sales of roses and bouquets made on site, and a budding demonstration at 2:30pm. Catering on site all day, and tartes flambées from 5pm.
L’événement Fête de l’aspérule Rosheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
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