Rosheim

Fête de l’aspérule

rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 10:00:00

fin : 2026-08-15 21:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Une journée florale et gourmande avec dégustation de boissons à base d’aspérule, visite de la roseraie, vente de rosiers et bouquets confectionnés sur place, et démonstration d’écussonnage à 14h30. Restauration sur place toute la journée et tartes flambées dès 17h.

Venez vivre une journée pleine de saveurs et de découvertes, à partir de 10h.

Au programme

– Dégustation de boissons à base d’aspérule.

– Visite de la roseraie pour admirer la beauté des fleurs.

– Vente de rosiers en pots avec conseils d’un rosiériste expert et bouquets de roses confectionnés sur place.

– Démonstration d’écussonnage de rosiers à 14h30.

– Musique d’ambiance pour une atmosphère agréable.

Restauration sur place, sous chapiteau

Échine fumée, frites et crudités ou knacks avec du pain.

À partir de 17h, tartes flambées pour clôturer la soirée. .

rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 46 55 gilbert.eck@rosheim.com

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English :

A floral and gourmet day, with tastings of woodruff-based drinks, a tour of the rose garden, sales of roses and bouquets made on site, and a budding demonstration at 2:30pm. Catering on site all day, and tartes flambées from 5pm.

L’événement Fête de l’aspérule Rosheim a été mis à jour le 2026-05-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile