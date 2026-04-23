Soirée Rock & Boogie Rosheim
Soirée Rock & Boogie Rosheim vendredi 29 mai 2026.
Rosheim
Soirée Rock & Boogie
Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Soirée Rock & Boogie au Schnakeloch !
Enfile tes chaussures de danse, ça va swinguer !
En partenariat avec Boogie Spirit et une joyeuse bande de passionnés qui ne se prennent pas au sérieux mais qui assurent grave sur le dancefloor.
Au programme
20h 20h30 cours pour se mettre dans le rythme (débutants bienvenus !)
Puis place à la soirée dansante pour enchaîner rock, boogie et vibes swing jusqu’au bout de la nuit avec The Size Doesn’t Matter c’est une bande d’ami·e·s qui joue le swing avec élégance et décontraction. De Django à Ella avec quelques surprises modernes, on aime quand ça chaloupe et que la piste sourit.
Bonne musique, bonne ambiance, et surtout… beaucoup de plaisir à danser ensemble.
Viens tester, progresser ou juste t’éclater sur la piste ! .
Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Rock & Boogie night at the Schnakeloch!
L’événement Soirée Rock & Boogie Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile
À voir aussi à Rosheim (Bas-Rhin)
- Circuit vélo Au cœur du Piémont Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit vélo Autour des Parcs et Jardins Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuits vélo autour de la Voie Verte Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit vélo À la découverte du Vallon de l’Ehn Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026
- Circuit autour de Rosheim Rosheim Bas-Rhin 1 mai 2026