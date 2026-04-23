Rosheim

Soirée Rock & Boogie

Rue du Neuland Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Soirée Rock & Boogie au Schnakeloch !

Enfile tes chaussures de danse, ça va swinguer !

En partenariat avec Boogie Spirit et une joyeuse bande de passionnés qui ne se prennent pas au sérieux mais qui assurent grave sur le dancefloor.

Au programme

20h 20h30 cours pour se mettre dans le rythme (débutants bienvenus !)

Puis place à la soirée dansante pour enchaîner rock, boogie et vibes swing jusqu’au bout de la nuit avec The Size Doesn’t Matter c’est une bande d’ami·e·s qui joue le swing avec élégance et décontraction. De Django à Ella avec quelques surprises modernes, on aime quand ça chaloupe et que la piste sourit.

Bonne musique, bonne ambiance, et surtout… beaucoup de plaisir à danser ensemble.

Viens tester, progresser ou juste t’éclater sur la piste ! .

Rue du Neuland Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 7 69 46 73 58 schnakeloch@gmai.com

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English :

Rock & Boogie night at the Schnakeloch!

L’événement Soirée Rock & Boogie Rosheim a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile