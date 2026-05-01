Rosheim

Apéro Céramique

6 Rue des Bruyères Rosheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-29 18:00:00

fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Le concept vous, un projet céramique, un bon verre et le week-end peut commencer !

Vous entendez les oiseaux chanter, le soleil poindre plus tôt et la douceur arriver ? L’occasion de s’inspirer du printemps dans les créations (couleurs, formes, objets). Un cahier d’inspiration dédié vous sera proposé !

Le concept vous, un projet céramique, un bon verre et le week-end peut commencer !

Après avoir choisi la création qui vous inspire parmi la sélection variée du moment, vous pourrez choisir entre différents types de terre (porcelaine, grès blanc, grès pyrité).

La potière vous apprendra à préparer la terre, et vous présentera les différentes techniques de modelage à la plaque, au pincé, à l’estampage ou aux colombins.

Vous pourrez choisir entre un verre de soft, de vin ou de bière.

La potière s’occupera de poncer et de finaliser votre pièce avec l’email de votre choix.

Matériel et cuisson inclus .

6 Rue des Bruyères Rosheim 67560 Bas-Rhin Grand Est +33 6 77 27 76 06 jennifer@pepperpot.shop

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English :

The concept: you, a ceramic project, a good drink and the weekend can begin!

L’événement Apéro Céramique Rosheim a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile